أخبار مصر | رئيس جامعة الجلالة: افتتاح 33 برنامجا دراسيا هذا العام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الجلالة: افتتاح 33 برنامجا دراسيا هذا العام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إنه يوجد بالجامعة (15 كلية – مجال) بها 66 برنامجا، وسيتم افتتاح 33 برنامجا منها هذا العام.

وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطلاب المتقدمين للدراسة سيخضعون لاختبارات، ومن ينجح منهم سينتقل للمرحلة الأخرى وهي المقابلات الشخصية، وبعد تخطيها سيتم تعريفهم بمجالاتهم المختلفة، مؤكدا أن عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بالجامعة حتى الآن بلغ 32 ألف طالب.

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