أخبار مصر | ١٠٠٠ "أوشابتي" وتوابيت ملونة تصل إلى متحف الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ١٠٠٠ "أوشابتي" وتوابيت ملونة تصل إلى متحف الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الأقصر استقبل عدد كبير من القطع الأثرية دعمًا للعرض الجديد للمتحف، والذي بدأ في استقبال السائحين بعد استئناف حركة السياحة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للقطع الأثرية التي استقبلها متحف الأقصر من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير لتنضم إلى الكنوز المعروضة بمتحف الأقصر.

وأشار وزيري، إلى أن القطع هي عبارة عن مجموعة من التوابيت الملونة والتي تم العثور عليها في خبيئة باب القسس، وتابوت من خبيئة كهنة مونتو والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، هذا بالإضافة إلى ١٠٠٠ تمثال أوشابتي من نتاج حفائر منطقة الغريفة بتونة الجبل، وقد تم عرض هذه التماثيل على هيئة النسر المجنح.

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وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن العرض الجديد في متحف الأقصر يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لإثراء العرض المتحفي وتجديد وإعادة تطوير سيناريو العرض المتحفي بعدد من المتاحف في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن القطع تضم أيضا تابوت مستطيل الشكل له غطاء بسقف مقبي وقاعدة منفصلة، وتابوتان من الأسرة ٢٦، وآخر يرجع إلى العصر اليوناني الروماني له سقف جاملوني، إضافة إلى مجموعة من الأواني الكانوبية والأغطية الخاصة بها؛ ذات شكل أدمي مصنوعة من الحجر الجيري، و"أوشابتي" للمدعو "بتاح مس"، على شكل مومياء، وقاعدة تمثال يزينها رؤوس مصنوعة من حجر الجرانيت.

يذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد محافظة الأقصر بعد استئناف حركة السياحة الثقافية اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، وأكد خلال الجولة، على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك استكمالا لتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أن المدن الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح قد أثبتت نجاحها في ظل الالتزام بتطبيق هذه الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.