أخبار مصر | "العناني" يلتقي بـ "سفراء السياحة" في الأقصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "العناني" يلتقي بـ "سفراء السياحة" في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف التحنيط في الأقصر للوقوف على الأنشطة التدريبية التي تقوم الوزارة بتنظيمها حاليًا بالمحافظة ضمن برنامج "سفراء السياحة" لتأهيل جميع المتعاملين مع السائح في المواقع الأثرية والمتاحف وتوعيتهم بأهمية السياحة للاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمحافظة الأقصر لمتابعة فتح الحركة السياحية، حيث تفقد متحف الأقصر وما تم نقله من قطع أثرية إليه من منطقة آثار تونة الجبل، والمتحف المصري بالتحرير لتنضم إلى الكنوز المعروضة به.

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والتقى الوزير بالمتدربين وتحدث معهم عن مدى استفادتهم من هذه البرامج التدريبية، حيث أشادوا بالدورات والمجهود المبذول من الوزارة للاهتمام بالعنصر البشرى بالقطاع ورفع كفاءته، معربين عن سعادتهم لحضور الوزير للقائهم.

يذكر أن متحف الأقصر استقبل عدد كبير من القطع الأثرية دعمًا للعرض الجديد في المتحف والذي بدأ في استقبال السائحين بعد استئناف حركة السياحة الخارجية، والقطع عبارة عن مجموعة من التوابيت الملونة والتي تم العثور عليها في خبيئة باب القسس، وتابوت من خبيئة كهنة "مونتو"، والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، هذا بالإضافة إلى ١٠٠٠ تمثال "أوشابتي"، من نتاج حفائر منطقة الغريفة بتونة الجبل، وقد تم عرض هذه التماثيل على هيئة النسر المجنح.

والعرض الجديد في متحف الأقصر يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لإثراء العرض المتحفي وتجديد وإعادة تطوير سيناريو العرض المتحفي بعدد من المتاحف في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن القطع تضم أيضا تابوت مستطيل الشكل له غطاء بسقف مقبي وقاعدة منفصلة، وتابوتان من الأسرة ٢٦، وآخر يرجع إلى العصر اليوناني الروماني له سقف جاملوني، إضافة إلى مجموعة من الأواني الكانوبية والأغطية الخاصة بها ذات شكل أدمي مصنوعة من الحجر الجيري، و"أوشابتي" للمدعو "بتاح مس" على شكل مومياء، وقاعدة تمثال يزينها رؤوس مصنوعة من حجر الجرانيت.