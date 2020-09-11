أخبار مصر | رئيس جامعة الجلالة يوضح للطلاب كيفية تقديم شكاوى (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الجلالة يوضح للطلاب كيفية تقديم شكاوى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي وفريق عمل كبير يقومون بالرد على استفسارات الطلاب بشكل مباشر وسريع، من خلال أرقام الهواتف المحددة لذلك.

وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يوجد بالجامعة (15 كلية – مجال) بها 66 برنامجا، وسيتم افتتاح 33 برنامجا منها هذا العام، مؤكدا أن الطلاب المتقدمين للدراسة سيخضعون لاختبارات، ومن ينجح منهم سينتقل للمرحلة الأخرى وهي المقابلات الشخصية، وبعد تخطيها سيتم تعريفهم بمجالاتهم المختلفة.

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