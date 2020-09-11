أخبار مصر | "التعليم العالي": الاعتناء بجودة التعليم لبناء الإنسان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي": الاعتناء بجودة التعليم لبناء الإنسان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على أهمية الاعتناء بجودة التعليم من أجل بناء الإنسان بشكل سليم وبالتالي يعود على الدولة بالنفع.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بدون إنسان مدرب ومثقف وعلى قدر كبير من التأهيل كيف يتم تشغيل المصانع والشركات.

وأضاف وزير التعليم العالي، هناك تواصل بين القيادة السياسية والمسئولين عن التعليم لظهور مصر بشكل مشرف.

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