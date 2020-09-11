أخبار مصر | "التعليم العالي": الاعتناء بجودة التعليم لبناء الإنسان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي": الاعتناء بجودة التعليم لبناء الإنسان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على أهمية الاعتناء بجودة التعليم من أجل بناء الإنسان بشكل سليم وبالتالي يعود على الدولة بالنفع.
وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بدون إنسان مدرب ومثقف وعلى قدر كبير من التأهيل كيف يتم تشغيل المصانع والشركات.
وأضاف وزير التعليم العالي، هناك تواصل بين القيادة السياسية والمسئولين عن التعليم لظهور مصر بشكل مشرف.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.
وأضاف رئيس جامعة الجلالة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية.
وتابع: سيتم إنشاء أكاديمية عليا للعلوم بجامعة الجلالة، لتعليم الطلاب النظم التعليمية المختلفة، وبناءً عليه يجب أن يتم تعليم الطلاب من السنة الدراسية الأولى طرق ونظم البحث العلمي، وهو ما سيساعده على مدى دراسته، وبعد تخرجه سيجد المكان الذي يضع فيه النواة لتقديم بحث عملي متميز.