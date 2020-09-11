شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» تنقذ حياة طفلة ابتلعت «لمبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار، من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت «لمبة عربية لعبة أطفال».

وشارك في الجراحة الدكتورة نورا سنجاب، والدكتورة هبة أبوالخير، والدكتورة هبة حمدي، وطاقم التمريض محمد حجاج وإيمان وإسراء وغادة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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