شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 2.5 مليون جرعة للقاح «الإنفلونزا الموسمية» خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«التطعيمات الموسمية» وسيلة يلجأ إليها البعض سنويا لتحسين قدرة الجهاز المناعى على مواجهة بعض الأمراض المعدية خاصة مع بداية فصل الشتاء من كل عام، حيث يكثر الحديث عن ضرورة التطعيمات الموسمية فى هذا التوقيت للوقاية من بعض الأمراض المُعْدِية التى تصيب الكثير من الأشخاص، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن والحوامل وغيرهم، وخلال العام الماضى اشتكى الكثير من المواطنين من عدم تواجد التطعيمات الموسمية بالمصل واللقاح وتأخر طرحها لفترة طويلة، ولكن هذا العام أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أنه تم توفير المصل السنوى وسيتم توزيعه على المواطنين خلال أيام قليلة.

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّه من المقرر توافر مصل الإنفلونزا هذا العام بنوعين مختلفين، نوع يحتوى على 4 فصائل يسمى باللقاح الرباعى ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات، أما النوع الآخر فيحتوى على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثى وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات.

وأكد مدير مركز الحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ«صحتك بالدنيا»، أن المنتظم فى أخذ المصل كل عام يكتفى بجرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هى المرة الأولى له فى أخذ الجرعة فيحتاج إلى جرعة أخرى بعد شهر، مشيرا إلى أن الأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يأخذون نصف جرعة والنصف الآخر بعد شهر فى حال لم يتم أخذ المصل مُسبقًا، والأطفال فوق الـ3 سنوات جرعة كاملة وتكرر بعد شهر فى حال لم يؤخذ المصل فى وقت سابق، ويحقن اللقاح إما فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف، ويحظر تمامًا إعطاء أى لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.

وشدد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على أهمية تناول المصل هذا العام لأننا أمام نوعين من الجائحة، الأولى هى الإنفلونزا الموسمية، والثانية هى الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، ولذلك يعتبر تناول اللقاح هذا العام هو الأهم من أى عام مضى، متوقعا إقبالا كبيرا على تناول المصل فى المراكز التابعة لـ«فاكسيرا»، لأن جميع الفئات قد تكون مضطرة لتناوله، ولكن الأولوية ستكون لأعضاء الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت هذا العام على توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية لكى تكون متاحة فى المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، مشيرا أن هذا الرقم كبير مقارنة بالأعوام الماضية التى لم يتجازو عدد الجرعات فيها نصف مليون جرعة أو 600 ألف على أقصى تقدير، وسط توقعات بارتفاع سعر اللقاح هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية نظرا للإقبال التاريخى المتوقع على اللقاح.

وتابع الحداد، أنّه من المقرر أن يتوافر التطعيم بالمراكز التابعة لـ«فاكسيرا»، خلال أسبوعين وسيتم توفيره طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، مؤكدًا أنّ المصل مهم جدًا لجميع الفئات هذا العام وذلك لأنّ مصر ستواجه جائحتين؛ هما مرض الإنفلونزا والموجة الثانية من كورونا، خاصة فى ظل تشابه الأعراض بشكل كبير بين الجائحتين ما يجعل المصل يكتسب أهمية كبيرة للوقاية من الإنفلونزا، حتى تفرغ المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا، كما أنّ المصل ليس له أى آثار جانبية.

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