شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل طقس الـ 3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 3 أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .

ويتوقع خبراء الأرصاد اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كلاً من شمال وجنوب الصعيد نهاراً.

والسبت والأحد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على كلاً من شمال وجنوب الصعيد نهاراً.

وتشهد البلاد الجمعة سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً بنسبة سقوط (30 % )، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة سقوط (30٪ )، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحياناً بنسبة سقوط (30 % ) .

أما السبت فهناك أمطار خفيفة على السواحل الشرقية بنسبة (20 % )، وأمطارمتوسطة على حلايب وشلاتين بنسبة (20٪ ) .

وتشهد البلاد على مدى الثلاث أيام شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40 -27»، الأقصر «41– 29»، أسوان «42 – 30» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم الخميس ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 85 – 50 )، شمال الصعيد ( 50 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 15 ) .

أما غداً السبت فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37- 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 35»، الوجه البحرى «80 – 40»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 50»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 50»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «75- 35»، شمال الصعيد «50 – 17»، جنوب الصعيد «25 – 13» .

أما بعد غدً الأحد فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «80 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .