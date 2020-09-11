شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مصروفات برامج الساعات المعتمدة وشروط القبول بكلية العلوم جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب الجدد.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التى تستعد بها جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، ما يقرب من 36 برنامجا بعضها تنفرد بها الجامعة لأول مرة، وتتمثل فى 11 برنامجا بكلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج ، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج ، وكلية الألسن 4 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكليات التجارة والبنات والزراعة 3 برامج لكلا منهما ، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.



وينشر ”الخليج 365” مصروفات برامج كلية العلوم، والتى حددتها الكلية كما يلى:



- برنامج جيوفيزياء البترول:

حددت الكلية مصروفات البرنامج 425 جنيه/الساعة .. للمستجد (حد أدنى 17 ساعة وحد أقصى 21 ساعة في الفصل الدراسي الواحد)



يسمح بالقيد للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة علمي (رياضة وعلوم) أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق على الكلية أو الكليات المناظرة وفق قانون تنظيم الجامعات، وتتم المفاضلة والاختيار من بين الطلاب الراغبين والمتقدمين للدراسة علي أساس:

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- المجموع الكلي لشهادة الثانوية العامة

- درجة اللغة الإنجليزية

- ومايستجد من معايير أخرى التي قد يحددها مجلس إدارة البرنامج

يقدم الطالب التعهد القانونى اللازم ويتم التعاقد معه عند الإلتحاق بالبرنامج لضمان الإلتزام بكافة الشروط الخاصة بالدراسة، ولا يجوز للطالب الذي تم قبوله للدراسة فى برنامج جيوفيزياء البترول، التحويل إلى أى برنامج آخر (خاصة أو عادى) بكلية العلوم – جامعة عين شمس.



- برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية:

حددت الكلية المصروفات 550 جنيه/الساعة .. للمستجد (حد أدنى 19 ساعة وحد أقصى 21 ساعة في الفصل الدراسي الواحد)

يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة شعبة / علمى (علوم )، وسوف تكون الأولوية في القبول للحاصلين على المجموع الأعلى في الثانوية العامة، والدرجة الأعلى في مادة الأحياء والدرجة الاعلى في اللغة الإنجليزية.