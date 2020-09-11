شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفي محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم عن الإعلام وسوق العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الكاتب الصحفي محمد ثروت، محاضرة لطلاب دار العلوم جامعة القاهرة عن مستقبل الإعلام في ظل سوق العمل الجديد، وذلك ضمن مشروع استعادة الوعي بالكلية بإشراف الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية.
وأوضح ثروت أن السوق الإعلامي يرتبط بمفهوم الصحفي الشامل الذي يمتلك مهارات الكتابة والتصوير والمونتاج وإعداد التقارير بالفيديو، مشيرا إلى وظائف جدت على الوسط الإعلامي منها مسئول تحسين محركات البحث ومدير تطوير محتوى ومنشئ محتوى ابداعي على يوتيوب.
كما تحدث محمد ثروت عن تغيرات في مفهوم المدقق اللغوي وارتباطه بالحاسب الآلي وتعدد اللهجات داخل اللغة الواحدة.
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