شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تبطين كيلو متر من الترعة يكلف 3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، إن تكلفة تبطين الترع يكلف 3 مليون جنيه، والمرحلة العاجلة الجارى تبطينها 7 آلاف كيلو ، مشيراً إلى أن إجمالى طول الترع 55 ألف كيلو.
وأضاف "عبد العاطى"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن تبطين الترع يجعل المياه تصل إلى الفلاح بالكمية التى يحتاجها فى التوقيت المناسب، وتابع:" ويوفر المياه ويقلل الفاقد من التبخر من المياه بفضل المواسير التى تمر بها المياه الأمر الذى يؤدى إلى منع العجز فى نهاية خطوط الترع".
ولفت وزير الرى، إلى أن طرق الرى الحديثة لها فوائد كثيرة تعيد على الفلاح، خاصة وأنها ترفع إنتاجه إلى 30%، وتوفر عليه عماله وأسمدة.
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