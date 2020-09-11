شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مصر تواجه حربا اقتصادية سلاحها الأول الإعلام المعادى والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه حرب اقتصادية شاملة، أحد أهم أسلحتها الإعلام، وهناك محاولات لتزييف الوعي من جانب الأعداء، وتحاول وسائل الإعلام الوطنية إيضاح الصورة والرد على محاولات زعزعة استقرار مصر الاقتصادى.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لديها معدل نمو اقتصادي إيجابي، ومن هنا نجد محاولات لجر الاقتصاد المصري إلى أزمات مفتعلة البطل فيها هو الإعلام ونشر الشائعات وفبركة الفيديوهات.