وزيرتا الهجرة والتخطيط يتابعان تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "نورت بلدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لعقد اجتماع ثنائي بهدف استكمال جهود العمل المشترك في إطار المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم من جهود خلال الفترة الماضية تضمنت استقبال وحصر المسجلين باستمارة "نورت بلدك" من المصريين العائدين من الخارج، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تحوي المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن تقديرها للتعاون المثمر مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مبادرة " نورت بلدك" حيث تم العمل خلال الفترة الماضية في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة طرح استمارة نورت بلدك وإتاحتها إلكترونيا مما مكن عدد كبير من المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار فيروس كورونا للتسجيل بها، وعكف فريق العمل المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط على تحليل بيانات العائدين من الخارج لتحديد مؤهلات كل فرد واحتياجاته المهنية حتى تتوافق مؤهلات مع احتياجات سوق العمل الداخلي لكي نتمكن من إيجاد فرص عمل حقيقية لجميع من سجل باستمارة نورت بلدك.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن العمل في إطار تنفيذ مبادرة "نورت بلدك" يسير بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر مع الجهات المعنية، كذلك التعاون مع المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، وقد تم نتيجة ذلك افتتاح المرحلة الثانية للمنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية «داون تاون دلتا» أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، لرجل الأعمال المصري بأمريكا المهندس أشرف دوس، وجاء على إثرها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار القائمة على مشروع «داون تاون دلتا»، لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج ضمن مبادرة «نورت بلدك»، محل المشروعات المملوكة للشركة، وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجيستية بالغربية وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها، وتم الاتفاق على توظيف عدد من العائدين من الخارج من محافظة الغربية في تخصصات مختلفة بالمشروع.

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ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور استمارة "نوّرت بلدك" في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.

وتابعت السعيد أن العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم وذلك لتعزيز كفاءاتهم مع ربطها باحتياجات سوق العمل، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم تتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت السعيد أن التعامل مع المصريين العائدين من الخارج سيتم في إطار خطة الدولة الشاملة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة، وذلك وفقًا لخطة قصيرة المدى، حيث سيتم من خلالها العمل على استعراض ومطابقة الوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع "رواد 2030"، إلى جانب مشروع "جمعيتي" لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة ضمن المشروعات القومية بالدولة كمشروع تبطين الترع المتواجد في مختلف المحافظات فضلًا عن مشروعات القطاع الخاص.

من جانبه قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي إن عدد الاستمارات المكتملة الذي وصل لوزارة الهجرة في المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة "نورت بلدك" 5379 استمارة من المصريين العائدين من الخارج حتى الآن، ويتم حاليا العمل على إعداد دراسة كاملة يقوم عليها فريق العمل المشترك من وزارتي الهجرة والتخطيط تشمل تحليل بيانات المسجلين وحصر فرص العمل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة "نورت بلدك" أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتم العمل خلالها بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوفير فرص العمل للعائدين سواء من خلال فرص العمل بالمحافظات أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تم التعاون مع وزارتي التعليم العالي والطيران في جمع بيانات العائدين عن طريق استمارة بيانات إلكترونية بعنوان "نورت بلدك".