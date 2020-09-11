محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في ضوء الهدف المرجو منها.
وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، وآيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، وإيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.
واستمع الوزير، إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديري المكاتب والتي من شأنها أن تساهم في تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل بها.
وأكد الوزير، أهمية مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحي والأثري بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.
ووجه العناني، بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر لتعزيز التعاون.. العناني يجتمع بمديري مكاتب السياحة الداخلية وهيئة التنشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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