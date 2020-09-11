محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات وفاة شاب بمركز كرداسة، اليوم الخميس.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوصول جثة شاب في العقد الثاني من العمر.
وتبين بالفحص أن المتوفى يدعى "علي حامد" 18 سنة، مصاب بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إحداها قوية بالرأس.
وتوصلت التحريات تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، إلى أن سيارة صدمت الشاب، ما أسفر عن وفاته وليس كما تناقله البعض بمقتله على يد مجهولين بطريق المعتمدية.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن ليوارى جثمانه الثرى في جنازة مهيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بين القتل وحادث سير.. تفاصيل مصرع شاب ودعته كرداسة في جنازة مهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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