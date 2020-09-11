مصر | ننشر التقرير الطبي للشاب المتوفي بطريق كرداسة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ننشر التقرير الطبي للشاب المتوفي بطريق كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على نسخة من التقرير الطبي للشاب المتوفي في حادث تصادم اليوم، والذي ادعى بعض المواقع الإخبارية، قتله والعثور على جثته بطريق المعتمدية، وتبين إصابة الشاب بكدمة شديدة بالرأس، مؤدية إلى نزيف من الأنف والفم، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدامه بجسم صلب متحرك، وأن سبب وفاته نزيف بالمخ.

ونفي مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن العثور على جثة شاب، مقتولًا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجه بدعوى شراء دراجة بخارية.

وأوضح المصدر إلى الخليج 365 أن الشاب على حامد، عمره 18 سنة، توفى اليوم الخميس، في حادث تصادم، إثر صدمه سيارة، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي للمتوفى بين وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إحداهم بمنطقة الرأس.

كان تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجها بدعوى شراء دراجة بخارية جديدة.