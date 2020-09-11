مصر | مصدر يكشف حقيقة قتل شاب والعثور على جثته بطريق كرداسة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف حقيقة قتل شاب والعثور على جثته بطريق كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن العثور على جثة شاب، مقتولًا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجه بدعوى شراء دراجة بخارية.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن الشاب على حامد، عمره 18 سنة، توفى اليوم الخميس، في حادث تصادم، إثر صدمه سيارة، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي للمتوفى بين وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم إحداهم بمنطقة الرأس.

كان تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأن صديقيه وراء قتله بعد استدراجها بدعوى شراء دراجة بخارية جديدة.