شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات أسرع للحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، وأتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الثانوية العامة.

ولكثرة الضغط علي الموقع و دخول العديد من الراغبين في معرفة النتيجة، يعاني بعض الطلبة و أولياء الامور من بطأ او ثقل تحميل الموقع علي المتصفح.

فننصح باستخدام انترنت الموبايل 4G وذلك للحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 بشكل أسرع.

واليكم خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- ستجد الان نتائج المرحلة الثانية للثانوية العامة

- ادخل صفحة نتائج المرحلة الثانية للثانوية العامة

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعة واستمارة رغباته.

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- يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة، حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي تم الترشيح لها.

وأتاحت الجامعات المصرية معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية أمام الطلبة، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، تضم 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا وإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الأربعاء، اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020، لإتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.