«الوزير» يكافئ سيدة القطار بـ«اشتراك مدى الحياة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الفريق كامل الوزير- وزير النقل عمل اشتراك سنوى يجدد سنويا مدى الحياه باسم السيدة صفيه ابراهيم صاحبة واقعة قطار المنصورة. وأعرب الوزير خلال مداخلة في التلفزيون المصرى اعتذاره للمواطن المصرى، وأكد انه لا تهاون مع أي مسؤول يتجاوز في حق راكب، وانه كل الاجراءات تأتي في إطار القانون. وأكد اعتزازه وتقديره بالسيدة صفية ابراهيم ومبادرتها بدفع الأجرة للمواطن المصرى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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