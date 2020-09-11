شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل «صفر إصابات كورونا» لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء الحفاظ على وضعها الآمن بخلوها من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني، مع زيادة حالات الشفاء.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في بيان لمديرية الصحة منذ قليل أنه لم يتم تسجيل أي حالة اصابة جديدة اليوم على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن موقف الاصابات ثابت منذ أول أمس ويبلغ 112 حالة إيجابية، كما ازدادت حالات الشفاء بواقع 4 حالات عن الأمس لتصل إلى 379 حالة من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليًا، إلى جانب 25 حالة وفاة منذ بداية الجائحة .

وأكد البيان عدم وجود أي حالات تحت الحجز بالمستشفيات.. مع وجود 44 حالة عزل منزلي .

من جانبه أكد الدكتور حاسم حمدي، مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة على ضرورة استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على خلو المحافظة من الاصابات ومنعا لانتقال العدوى أو ظهور اصابات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم الحفاظ على خلو المحافظة من أية اصابات لمدة 5 أيام متتالية، كما سبق الوصول إلى الصفر في اصابات كورونا على مستوى المحافظة وخلوها من الإصابات لنحو 3 أسابيع سابقة، حيث تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة آخرها حالة أول أمس، والعودة إلى خلوها مرة أخرى لليوم الثانى على التوالي .

وطالب المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر حفاظا على خلو المحافظة من الاصابات ومنعا لعدم انتشار العدوى أو ظهور اصابات جديدة بالمحافظة.

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