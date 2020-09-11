شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الحوار بالأزهر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية للفن التشكيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقته الثانية في الفن التشكيلي والتي تتضمن عمل لوحة فنية بها رسالة لغرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

قال الدكتور محمد كمال إمام، المفكر الإسلامي، وعضو مركز الحوار بالأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي يشجع على الفن والإبداع الذي يرتقي بالذوق العام، مؤكدا أن هناك العديد من المدارس الفنية الإسلامية، التي منها المدرسة المغربية والمدرسة المصرية، وغيرها من المدارس التي تركت أثرها الواضح على تاريخ الفن وساهمت في الارتقاء بمستوى الفن عالميا.

وأوضح الدكتور كمال بريقع، منسق عام مركز الحوار بالأزهر ، والمشرف على المسابقة، إن الإسلام لا يوجد فيه أي تعارض مع الفن، وأن خروج مثل هذه المسابقة من داخل أروقة الأزهر الشريف يعكس رؤية الإسلام وتقديره للفن الهادف، الذي يرسخ لقيم الانتماء ويعزز قيم المواطنة.

وفي ختام الحفل، تم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة، وتكريمهم، وهم:

المركز الاول: الفنانة / منة الله مصطفى أحمد، وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

المركز الثاني: الفنانة / شيماء عيد عبدالرازق: وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز وجائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

المركز الثالث: الفنانة / فريدة محمود محمد حسين: وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز وجائزة مالية قدرها ألفي جنيه.

المركز الرابع: الفنان / فارس إيهاب إسماعيل وحصل على شهادتي تقدير ودرع التميز

المركز الخامس: الفنانة / ندى أشرف سيد عبد الحميدوحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز

المركز السادس: الفنانة / منى محمد حسنين وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز

المركز السابع: الفنانة / سناء حمدي مصطفى وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز

المركز الثامن: الفنانة / فيفيان هاني جرجس وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز

المركز التاسع: الفنانة / صفاء محمد مهدي وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز

المركز العاشر: الفنانة / ريم محمد عمر وحصلت على شهادتي تقدير ودرع التميز

يذكر أن المسابقة قد شارك فيها أكثر من ثلاثين متسابقا من الشباب المسلم والمسيحي وقد حضر عدد من المثقفين والمهتمين بنشر ثقافة الحوار .

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