شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مختبر الإبداع الأدبى ينطلق بـ«أصول كتابة المقال والقصة الخبرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن برنامج مختبر الإبداع الأدبى، الذي ينظمه اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، يقدم الكاتب الصحفى المصرى محمد عبدالمقصود ورشة بعنوان: «أصول كتابة المقال والقصة الخبرية»، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات الورشة اعتبارًا من 15 سبتمبر الجارى، وتمتد حتى 21 من الشهر نفسه.

ويُعد المختبر الذي أطلقه الاتحاد ضمن فعالياته منصة معرفية لجيل الكُتّاب الشباب من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تثرى ذائقتهم وتتلاقى مع رؤية الاتحاد وتوجهاته في تمكين الكُتاب الشباب وصقل مهاراتهم في الكتابة الإبداعية.

وكشف اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، في بيان مُعمَّم، أن الورشة ستُعقد بناء على مراعاة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، عن بُعد، عبر برنامج زووم، مضيفًا، في البيان ذاته: «يقدم الورشة الكاتب الصحفى محمد عبدالمقصود، أحد أبرز الكُتاب بالدولة، وحاصل على أكثر من 20 جائزة صحفية إعلامية متخصصة، ويعمل حاليًا رئيسًا للقسم الثقافى بصحيفة الرؤية الإماراتية».

ومن شأن ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية أن تتناول عناصر المقال والقصة الخبرية وتطور وأنواع وأسلوب كل منهما والفوارق الفنية بين كلا القالبين والقوالب الصحفية الأخرى، كما تتناول الورشة بُعدًا أعمق في مدى إمكانية أن يشكل المحتوى إثراء وجاذبية ليس فقط ضمن محتوى الإعلام التقليدى، بل أيضًا في سياق النشر الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.