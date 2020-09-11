شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مختبر الإبداع الأدبى ينطلق بـ«أصول كتابة المقال والقصة الخبرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضمن برنامج مختبر الإبداع الأدبى، الذي ينظمه اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، يقدم الكاتب الصحفى المصرى محمد عبدالمقصود ورشة بعنوان: «أصول كتابة المقال والقصة الخبرية»، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات الورشة اعتبارًا من 15 سبتمبر الجارى، وتمتد حتى 21 من الشهر نفسه.
ويُعد المختبر الذي أطلقه الاتحاد ضمن فعالياته منصة معرفية لجيل الكُتّاب الشباب من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تثرى ذائقتهم وتتلاقى مع رؤية الاتحاد وتوجهاته في تمكين الكُتاب الشباب وصقل مهاراتهم في الكتابة الإبداعية.
وكشف اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، في بيان مُعمَّم، أن الورشة ستُعقد بناء على مراعاة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، عن بُعد، عبر برنامج زووم، مضيفًا، في البيان ذاته: «يقدم الورشة الكاتب الصحفى محمد عبدالمقصود، أحد أبرز الكُتاب بالدولة، وحاصل على أكثر من 20 جائزة صحفية إعلامية متخصصة، ويعمل حاليًا رئيسًا للقسم الثقافى بصحيفة الرؤية الإماراتية».
ومن شأن ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية أن تتناول عناصر المقال والقصة الخبرية وتطور وأنواع وأسلوب كل منهما والفوارق الفنية بين كلا القالبين والقوالب الصحفية الأخرى، كما تتناول الورشة بُعدًا أعمق في مدى إمكانية أن يشكل المحتوى إثراء وجاذبية ليس فقط ضمن محتوى الإعلام التقليدى، بل أيضًا في سياق النشر الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج مختبر الإبداع الأدبى ينطلق بـ«أصول كتابة المقال والقصة الخبرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.