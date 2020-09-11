مصور واقعة القطار يكشف تفاصيل الفيديو وحوار الكمسرى مع المجند وتهديده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شادى محمود بلال مصور واقعة تعدى كمسرى القطار، على مجند بالجيش المصرى، معلقا: "وثقت بالفيديو ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش المصرى".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الاولى،: "قال الكمسرى للجندى قائلا "متخليش الافيونة تطلع عليك"، مضيفا: "تهجم على الجيش المصرى.. واحنا نسينا احمد منسى واللى استشهدوا.. وكان بيشدو من البدلة.. وبيقوله كلام ميصحش.
وأضاف : "قررت أن أنا أصور فيديو.. واستحالة يكون دول رجالة كامل الوزير رجل محترم وبيطبق القانون.. والناس دى مش طبيعية".
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