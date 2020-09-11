شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الاقتصاد الزراعى يكشف خطوة تآكل الرقعة الزراعية على الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن البناء المخالف على الأراضي الزراعية وتآكل الأراضي الزراعية بسبب المخالفات، له علاقة وطيدة بالأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن الأرضى الزراعية كانت 5 ملايين فدان في الوقت الذي كان تعداد مصر 10 ملايين نسمة، والآن مصر تخطت الـ 100 مليون نسمة، يستهلكون 6.5 مليون فدان، وتلك المساحة لا تكفي لضمان الأمن الغذائي المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه إذا لم يتوقف التعدي على الأراضي الزراعية، سوف نفقد المزيد من الأراضي خلال الـ 10 سنوات القادمة، مؤكدا أن المجالس المحلية والفساد الذي شهدته في العقود الماضية كانت سببا في زيادة المخالفات، والذي تحاول الدولة حاليا معالجته.