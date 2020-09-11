شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يحتفل بإعلان كنيسة العذراء بقويسنا مقراً بطريركياً جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مساء اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بإعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريركية بجوار الاسكندرية والقاهرة ومقرها قويسنا.

و ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي برنابا فانوس و مجموعة من شعب كنيسة طنطا للأحتفال بعيد النيروز وألقي نيافته كلمة معني عيد النيروز ودلالته علي حياتنا،كما حضر القداس سياده العميد احمد سعيد مأمور مركز قويسنا.

وقدم كورال الكنيسة "قدس للرب "باقة من الترانيم الروحية، كما قام نيافته بتوزيع الهدايا علي بعض أبناء الكنيسة تكريماً لجهودهم ، واختتم الاحتفال بالبركة الرسولية.

وزار صباح اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة، وتأتي تلك الزيارة في إطار إبلاغ وإعلام، المحافظ بقرار الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بإعلان منطقة الدلتا، منطقة ثالثة للإيبارشية البطريركية بجوار القاهرة والإسكندرية، ومقرها قويسنا، وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا كاتدرائية ومقرا بطريركيا.

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