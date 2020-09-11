شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بأبو قرقاص يشارك فى مؤتمر المرحلة الإعدادية ببنى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك في مؤتمر المرحلة الإعدادية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد، وجاء المؤتمر تحت شعار "لنبدأ بدأ حسنا"، وقد كان في استقبال الأنبا بشارة الأب إرميا ملاك راعي الكنيسة، وبحضور خدام وخادمات المرحلة الابتدائية والإعدادية

وكان الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، قد ترأس صلاة الرياضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء، 15 أغسطس الماضى،وذلك بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري، أمس الجمعة، وقد شاركه في الصلاة، الأب فادي فاروق راعي الكنيسة، وشعب الرعية، كما ألقى الكلمة الروحية حول الغفران، كما التقط شباب الكنيسة صور سيلفى مع الأنبا بشارة بعد انتهاء الصلوات.

وفى 27 فبراير الماضى، نصبت الكنيسة الكاثوليكية الأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص المنتخب على كرسي إيبارشيته في صلوات قداس ترأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك .

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كان سينودس الأقباط الكاثوليك قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص - كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.

وعن منهجه في خدمة الإيبارشية أوضح جودة: "إيبارشية جديدة فى مكان جديد يدعونى إلى التفكير فى معنى التجديد فى الخدمة الرعوية والسعى إلى الرسالة بروح جديدة" مضيفًا: إن رسالتي الأساسية هى رسالة الإنجيل الذى هو البشرى السارة لكل إنسان وهذا يتطلب التركيز على التكوين الروحي للإنسان وتنمية الرجاء فى عالم مليء بالتحديات لأن التكوين الحقيقى الذى يركز على الإنسان بكل جوانبه يقود إلى تحقيق كرامة الشخص ومن ثم العمق الروحى فى الثمر والرسالة وفى هذا نستمد طاقتنا من حياة الصلاة والتأمل، بنعمة الله ستكون رسالتى حمل البشرى المفرحة لكل شخص .