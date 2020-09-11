شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بسنتى يترأس احتفالات عيد الأنبا برسوم العريان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة مساء أمس عشية عيد نياحة القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة، وطيب رفاته في ختام العشية، كما صلى نيافته قداس العيد اليوم الخميس، وقد شاركه فى الصلوات التي شهدت تطبيق إجراءات احترازية، عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومكرسات الدير إلى جانب عدد قليل من الشعب.

وفى 6 أغسطس الماضى، أعلن دير الأنبا برسوم العريان فى المعصرة، عن فتح أبوابه للزائرين، كل يوم ما عدا الجمعة، من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وذلك بحسب بيان للدير.

وكانت عدد من الأديرة فتحت أبوابها للزوار، فقد أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، الأحد، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، تقرر بدء استقبال الزائرين من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع معادا يومي "الجمعة والأحد".

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وأوضح الدير، في بيان صادر له: "يفتح الدير للصلاة الطقسية في كنيسة الأنبا باخوميوس من يوم الأثنين إلي الخميس علي أن يكون قداسان يومياً طوال فترة صوم السيده العذراء مريم، القداس الأول من الساعة 7 صباحاً إلي الساعة 9:30 صباحاً - القداس الثاني من الساعة 10 صباحاً إلي 12 صباحاً - لا توجد صلوات للشعب يومي الجمعة والأحد.

وهناك عدد من الأديرة لم تعل فتحها حتى الأن، فعلى سبيل المثلا دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس فى البحر الأحمر، برئاسة الأنبا يسطس، أعلن عن عدم استقبال الزوار وأسر الرهبان والخلوة الروحية حتى إشعار آخر، لضمان سلامة الجميع وعملا بأقصى الظروف الاحترازية.

ووفقا لبيان الدير، الذى نشره المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الذى جاء فيه: "دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس فى البحر الأحمر، يعلن اعتذاره عن استقبال الزوار وأسر الرهبان والخلوة الروحية حتى إشعار آخر، لضمان سلامة الجميع وعملا بأقصى الظروف الاحترازية".

وأضاف البيان: "نصلى دائما من أجل سلام العالم أجمع، وأن يحفظ الرب بلادنا مصر من كل مكروه بصلوات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".