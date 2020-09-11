شكرا لقرائتكم خبر عن البريد تكشف تفاصيل إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إن أصحاب المعاشات يتعاملون مع مكاتب البريد، ويتم السماح للعملاء بصرف معاشاتهم والحصول على كارت فيزا بدون مصروفات، من خلال التنسيق مع الصندوقين العام والخاص، حيث تم إلغاء الـ25 جنيها التى كانت مقررة كرسوم لذلك. وأوضح أن هناك تنسيقا تام مع البنك المركزي المصرى، من أجل استخدام كروت الصرف التي وفرتها هيئة البريد لعملائها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المتعاملين مع البريد المصري تفوق أعدادهم عن 20 مليون ويخدم طبقة كبيرة للغاية من أصحاب المعاشات، وهي نسبة تفوق التعاملات مع أي بنك في مصر، وهناك 8 ملايين كارت تعامل، ويتم تقديم الخدمات لجميع فئات الشعب المصري.