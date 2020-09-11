شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اتصالات يكشف كيف يفبرك الإخوان الفيديوهات والمحادثات لنشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف صلاح الدين، خبير الاتصالات، إن الإخوان يقومون بتلفيق الصور والفيديوهات وفبركتها ثم يقومون بنشرها مرة أخرى، ويتم تداولها بدون وعي من قبل بعض المواطنين، وتنتشر انتشارا كبيرا، مشيرا إلى أن الكثير من لجان الإخوان الإلكترونية يقوم بعمل صفحات تحت شعارات دينية عادية، وبعد أن يقوم بتجميع عدد كبير من المتابعين يقوم بتغيير اسم الصفحة ورسالتها.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك دورا كبيرا على الإعلام لتوعية المواطن، لتعريفهم بالمحادثات المزيفة، من خلال اللعب في الأصوات، باستخدام بعض التطبيقات، فيتم اختلاق مكالمة هاتفية أو "شات" لم يحدث، حتى وإن أراد الذين لفقوا له المحادثة أن يثبت عكس ذلك، وهو ما جعل منصات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به أن يتم تغيير محتواها كل 3 أشهر تقريبا.