شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى يؤكد استخدام الإخوان الشائعات والأخبار المفبركة لزعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد رفعت المحلل السياسى، إن الإخوان لهم تاريخ طويل من الكذب، واستخدموا كافة الأدوات على مر العصور، من أجل تلفيق وفبركة الأخبار، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم والوصول لغايتهم، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية تجد أن صفحات رياضية أو كوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم تحويلها إلى صفحة تبث الفكر الإخواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الإخوان لديهم القدرة على نشر الشائعة بطريقة حرفية مع ضمان انتشارها بين المواطنين في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه لابد على الإعلام أن يكون لديه خطط لمواجهة تلك المكائد التي تحيكها تلك الجماعة الإرهابية من أجل السيطرة على عقول المواطنين.

وأوضح "رفعت" أن إعلام الشر يقوم بشكل مستمر بتطوير نفسه من أجل إحداث زعزعة في المجتمع المصرى وشق الصف الداخلى.