نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، الخميس، سير الأعمال بشارع شركات البترول بمسطرد ضمن أعمال تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول. وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ أعمال تمهيد وتسوية الطريق البديل والتحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور خلال أعمال الرصف، كما تفقد أعمال تطهير شبكة صرف مياه الأمطار بشارع الشعراوي، استعدادا لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة. وشدد نائب المحافظ على ضرورة استمرار أعمال التطهير والصيانة الدورية لشبكات صرف الأمطار تجنبا لحدوث أية مشكلات مستقبلية.

اختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد أعمال رفع المخلفات بشارع أحمد عرابي بحي غرب بدءا من أم بيومي وحتى ١٥ مايو يرافقه مصطفى حسنين نائب رئيس حي غرب. وخلال الجولة وجه نائب المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أحد العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم، كما تم ضبط عربة كارو تلقي مخلفات هدم بالطريق وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة. نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير منطقة شركات البترول وتطهير شبكات صرف الأمطار بشبرا الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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