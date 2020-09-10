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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة خدمات السكة الحديد تغير «ملابس» العمال بعد واقعة الإكرامية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة بوضع ملصقات على الكراسي توضح ان الخدمة مجانية، لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك عقب شكوي من احد المواطنين لوزارة النقل ان احد العمال يطلب «إكرامية» .
وقررت الشركة استحداث (فيست فسفوري) و(شارة تعريف) يرتديها العاملين القائمين على خدمة الكراسي المتحركة موضح عليها ان الخدمة مجانية
وجددت الشركة في بيان رسمي على احترامها الكامل لجميع السادة ركاب السكك الحديد وخالص اعتزارها عن هذا الموقف وان الشركة تسعي دائما لتحقيق راحة السادة الراكب خلال رحلتهم.
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