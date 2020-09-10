شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفل وإنقاذ 3 آخرين بشواطئ مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى طفل مصرعه غرقا بشواطىء قرية بورتو مطروح وتم إنقاذ 3 أطفال آخرين من الغرق بشاطىء البسنت بمرسى مطروح. كان قد دخل مستشفى مطروح العام جثة هامدة لطفل باسم يوسف محمد صلاح ٥ سنوات من المنصورة نتيجة غرق بشاطىء بورتو مطروح بمنطقة القصر والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى مطروح العام. بينما تم إنقاذ 3 حالات لأطفال من محافظة القاهرة بشاطىء البسنت وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام وتم عمل الإسعافات اللازمة وخرجوا بتحسن جميعا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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