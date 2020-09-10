شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر نشرة بدرجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الجمعة ( تعرف عليها ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الجمعة وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة غداً الجمعة.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 36 24 39 27 الاسكندرية 31 24 34 30 وادي النطرون 33 25 36 29 طنطا 35 24 38 27 شبين الكوم 36 24 39 27 دمنهور 32 25 35 29 بلطيم 31 25 34 29 مطروح 30 22 33 25 السلوم 31 23 33 26 سيوة 35 23 38 24 بورسعيد 33 26 37 30 دمياط 31 26 34 30 الزقازيق 35 25 38 28 المنصورة 35 24 37 27 الإسماعيلية 37 23 40 25 السويس 37 24 40 27 العريش 33 23 35 26 رفح 33 22 35 25 رأس سدر 36 26 39 29 نخل 36 21 38 23 نويبع 37 Advertisements 30 41 34 طابا 37 26 40 29 كاترين 35 22 38 24 الطور 34 27 36 31 شرم الشيخ 37 28 39 32 الغردقة 38 28 42 33 مرسى علم 38 29 41 32 الفيوم 36 24 37 25 بني سويف 36 24 38 25 المنيا 37 24 39 25 أسيوط 38 24 39 25 سوهاج 38 27 39 29 قنا 40 27 42 29 الأقصر 41 29 43 31 أسوان 42 30 44 31 ادفو 41 30 42 31 أبوسمبل 40 29 41 30 الوادي الجديد 40 28 41 29 شلاتين 38 29 39 30 أبورماد 37 29 40 30 حلايب 35 30 37 32 رأس حدربة 35 30 37 31