شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة تعويضية وسماعات طبية من «الأورمان» لغير القادرين في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها في المجال الطبي لمساعدة غير القادرين قامت بتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة مطروح، مؤكدًا تسليم عدد (228) جهاز تعويضي، وعدد (7) سماعات طبية، وأنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا .

وأشار شعبان أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين

وأكد شعبان أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتى في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى في مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية .

و الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15،038جهازتعويضي وعدد 6,840 سماعه طبية .

أجهزة تعويضية وسماعات طبية من جمعية الأورمان لغير القادرين فى محافظة مطروح