حملة للقضاء على الإشغالات تضبط مقاهي تقدم الشيشة بشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الخميس، بالتعاون مع شرطه المرافق، بإزالة، الاشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة،زفى اطار تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بالتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين وبتوجيهات وتكليفات الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي.
تمكنت الحمله من رفع الاشغالات والتعديات بمنطقه بطن الجبل وشارع الشعراوى الجديد، لتعديهم على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.
أسفرت الحمله عن رفع الاشغالات الموجوده، كما تم ضبط مقاهى تستخدم الشيشة مخالفه لقوانين الحظر وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واعاده الانضباط للشوارع.
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