«القومي للمرأة» يتواصل مع «سيدة القطار» ويعينها بفرع المجلس بالغربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء اليوم مع السيدة «صفية ابراهيم» المعروفة إعلاميا بإسم «سيدة القطار»، التي دافعت عن جندى أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا الجندى وكمسري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية ابراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع .
واعلنت مايا مرسي انه تقديراً من المجلس للموقف الإنساني للسيدة صفية إبراهيم فقد اتخذ المجلس قراراً بتعيينها عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يتم استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها .
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