شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر في جنوب أفريقيا ويؤكد دعم الأزهر لشعوب القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أحمد الفضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

في بداية اللقاء أعرب شيخ الأزهر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في دعم العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وأوصاه بالاهتمام برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين الأزهر والمؤسسات العلمية والتعليمية والدينية في جنوب أفريقيا، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم العلمي والدعوي لجنوب أفريقيا.

من جانبه، عبر السفير أحمد الفضلي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مشيدًا بما يقوم به فضيلته من جهود حثيثة خلال الأعوام الماضية في نشر المنهج الأزهري المعتدل بين شعوب القارة من خلال استقبال الطلاب الأفارقة ومعاهد وخريجي ومبعوثي الأزهر في القارة، مؤكدًا له أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التي تخدم القارة وترسخ لقيم التسامح والسلام، وأن مكانة الأزهر العالمية جعلته مقصدًا وقبلة لطلاب العلم والفكر المعتدل في القارة الأفريقية.