شكرا لقرائتكم خبر عن فرع القومي للمرأة بالمنوفية يزور سيدة القطار في مكان إقامتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زرات مساء اليوم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية السيدة صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميا باسم (سيدة القطار) بمقر إقامة أختها حيث تقيم معاها هذة الأيام لتقديم باقة ورد تكريما . ونقلت لها منى عطيه مقررة فرع المجلس بالمنوفية تحيات وتقدير جميع عضوات واعضاء المجلس ولجانه وفروعه بالمحافظات وامانته العامة لها. يذكر ان الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس قد تواصلت مع السيده صفيه اليوم، وستلتقى بها الاسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضوه بفرع المجلس بالغربية. وكانت «سيدة القطار» قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المجند وكمسري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية ابراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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