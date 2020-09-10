شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حوادث طرق بمطروح والساحل وطريق وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 اشخاص في حوادث طرق متفرقة على طريق الساحل الشمالى وطريق وادى النطرون وتم نقلهم جميعا إلى مستشفيات الضبعه والعلمين للعلاج .

حيث وصل مستشفي العلمين في حادث تصادم سيار،تين امام بوابة قرية مارينا ٧ السياحية بالساحل الشمالى المصاب محمد انور دياب ٢٦سنة الجيزه واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالأنف.

بينما وقع حادث انقلاب سيارة بقرية جلالة بالضبعة أسفر عن إصابة كلا من على محمد على ٣٨سنة من أسيوط يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساعد الأيمن وعاطف عبدالستار حجاب ٥١سنة من أسيوط يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجاري عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى الضبعة المركزي.

ووصل مستشفي العلمين مصابا في حادث تصادم حفار بشخص بالكيلو ٤١ طريق وادي النطرون المصاب حاتم احمد محمد ١٦سنة سوهاج واشتباه كسر بالساق اليمني واليسري مع جروح متهتكه بالساق اليسرى واشتباه كسر بالحوض.

بينما دخل مستشفى العلمين النموذجي أثر حادث سقوط من أعلى سيارة أمام قرية مارينا بالساحل الشمالي كلا من جومانة صبري صبحي ١٣سنة من القاهرة تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم وجيلان أحمد مصطفى ٢٩سنة من القاهرة تعاني من كدمة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج.

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