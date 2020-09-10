شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: كل الشكر لسيدة القطار مدرسة رياض الأطفال بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الشكر لصفية إبراهيم أبوالعزم، معلمة رياض الأطفال بمدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بسيدة القطار لموقفها الإنساني الكبير مع المجند بقطار (القاهرة- المنصورة) ودفع ثمن التذكرة رافضة التصرف غير اللائق من كمسرى القطار الذي يعد موقفا فرديا لايعبر إلا عن الشخص الذي قام به .

وأعلن الزناتى تكريم المعلمة الفاضلة التي تعد مثالا للشخصية المصرية وقدوة لتلاميذها لما تتمتع به من عطاء ومحبة للخير بعد أن رفضت استمرار الأسلوب غير اللائق من الكمسرى وأصرت على دفع الأجرة لتعطى المثل والقدوة للسيدة المصرية بأخلاقها العظيمة وصفاتها السمحة، وذلك عقب عودتها من زفاف ابن شقيقتها.

من جانبها وجهت المعلمة صفية أبوالعزم الشكر لنقيب المعلمين على التكريم من بيت المعلم ونقابته التي دائمًا تقف بجانب أبنائها، حيث حدثت واقعة القطار أمس الأربعاء خلال توجهها إلى منزل شقيقتها مستقلة القطار القادم من المنصورة وفي اتجاه القاهرة.

كانت القوات المسلحة أصدرت اليوم بيانا وجهت من خلاله الشكر للمعلمة صفية أبوالعزم على موقفا الذي ينم عن الإنسانية والأمومة .

وأعلنت وزارة النقل اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص، وأن التوجيهات لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام والعمل على خدمتهم .

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