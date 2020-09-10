شكرا لقرائتكم خبر عن «زوج سيدة القطار»: «زملائي بلغوني إلحق زوجتك بطلة مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد أحمد، زوج سيدة القطار، إنه عرف بواقعة زوجته عن طريق زملائه، قائلًا: «زملائي اتصلوا بي وقالولي إلحق أم أحمد بطلة مصر».
وقال، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس: «مراتي ست بميت راجل دايما بتتحمل مسؤولية وربنا يبارك فيها ويحفظ أبناءنا أحمد وعمر وخالد».
وتابع: «زوجتي نجحت في حياتها العملية على مستوى الشغل وكمان داخل البيت وربنا يبارك لنا فيها ويتحقق حلمها بزيارة بيت الله الحرام» .
وأوضح زوج سيدة القطار أنه سيحضر حفل زفاف ابن شقيقتها بقرية الروضة بمركز بركة السبع، مؤكدًا بقوله: «هجهز أنا وأولادي الثلاثة للاحتفال بالأم البطلة وإن شاء الله فرحتنا تكون دائمًا» .
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