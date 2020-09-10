شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية يوم طبى مجانى، اليوم الخميس للكشف على المهندسين وأسرهم في عدد من التخصصات الطبية بمقر نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن فاعلية اليوم الطبى بدأت في الخامسة مساء وحتى الثامنة مساءً وتواصل استقبال المهندسين وأسرهم بالمجان، موضحا أن الفاعلية للجميع وليس لمشتركى مشروع العلاج فقط.

وأضاف «الكسار» أن الكشف في تخصصات عيادة البطن، عيادة عظام، قياس ضغط الدم، قياس معدل السكر بالدم، قياس نسبة الأكسجين بالدم، قياس معدل ضربات القلب.

وأكد أن نقابة المهندسين حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة لاعضاءها والكشف المجانى للاطمئنان على صحة المهندسين وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الكشف.

كشف طبى مجانى لاعضاء نقابة المهندسين بالاسكندرية

كشف طبى مجانى لاعضاء نقابة المهندسين بالاسكندرية

كشف طبى مجانى لاعضاء نقابة المهندسين بالاسكندرية

كشف طبى مجانى لاعضاء نقابة المهندسين بالاسكندرية