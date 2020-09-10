شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة القطار تبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ محمد أبوصايمة، زوجته السيدة صفية أبوالعزم صاحبة واقعة القطار الشهيرة، بمداخلة هاتفية على الهواء، معربًا عن فخره بما فعلته، وردود الفعل الواسعة المصاحبة للواقعة.

وقال أبوصايمة خلال تصريحاته مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «هي ست بيت وأستاذة وهي الضمير كلها، أسألوا جيرانها عليها، وهي حب العمر كله».

وأجهشت الحاجة صفية، خلال حوارها على الهواء، تأثرًا بالكلمات الطيبة التي امتدحها زوجها بها، وواصل زوجها موضحًا، أنه علم بما فعلته مع مجند القوات المسلحة من زملائه: «بعرفك من دقات قلبك..لما اتصلت قالت لي عملت حاجة لوجه الله لقيت الدنيا اتقلبت، والولاد كلموني عشان المواقع كانت عاوزة تتكلم معايا».

وتبادلت الحاجة صفية وزوجها الغزل على الهواء، إذ قالت: «انا أعرفه من دقات قلبه، وهو كل حاجة في حياتي، وسيدي وتاج راسي، هو عندي بالدنيا واللي عليها، ولما عرف اللي عملته قالي أصيلة يا أم أحمد».

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