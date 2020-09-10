شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص أسفل عجلات القطار في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار الصعيد بالقرب من محطة سكة حديد الفشن جنوب بني سويف، وجارٍ التعرف على هويته.

وتلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف إخطارا بوقوع حادث أسفر عن مصرع شخص بالقرب من محطة سكة حديد الفشن جنوب المحافظة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين ان الجثة لذكر في منتصف العقد الثالث من العمر، وجارٍ تحديد هويته.