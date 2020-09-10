شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار لغم من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في شاب بمدينة السلوم الحدودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انفجر لغم أرضي في أحد المصريين العاملين بمدينة السلوم الحدودية حينما حاول عبور إحدى الطرق غير الممهدة بالسلوم فانفجر به اللغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية وتم نقله إلى مستشفى السلوم على الفور بسيارة إسعاف.
وكانت إسعاف مطروح أبلغت بوجود حالة مرضية تم نقلها إلى مستشفى السلوم مصابة في انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية بإحدى الطرق غير الممهدة بخارج المدينة وتم نقل المصاب إلى مستشفى السلوم لتلقى العلاج وتبين من الفحص المبدئى للمصاب أنه يدعى محمد كمال مجلى 23 سنة من محافظة أسيوط.
وبعد توقيع الكشف الطبى عليه، وجد به تهتك بالكعب الأيمن وعضلات الساق اليمنى وشظايا بالفخذ.
تم تقديم الإسعاف اللازم له وحالته الآن مستقرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار لغم من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في شاب بمدينة السلوم الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.