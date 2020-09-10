شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار لغم من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في شاب بمدينة السلوم الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر لغم أرضي في أحد المصريين العاملين بمدينة السلوم الحدودية حينما حاول عبور إحدى الطرق غير الممهدة بالسلوم فانفجر به اللغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية وتم نقله إلى مستشفى السلوم على الفور بسيارة إسعاف.

وكانت إسعاف مطروح أبلغت بوجود حالة مرضية تم نقلها إلى مستشفى السلوم مصابة في انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية بإحدى الطرق غير الممهدة بخارج المدينة وتم نقل المصاب إلى مستشفى السلوم لتلقى العلاج وتبين من الفحص المبدئى للمصاب أنه يدعى محمد كمال مجلى 23 سنة من محافظة أسيوط.

وبعد توقيع الكشف الطبى عليه، وجد به تهتك بالكعب الأيمن وعضلات الساق اليمنى وشظايا بالفخذ.

تم تقديم الإسعاف اللازم له وحالته الآن مستقرة.