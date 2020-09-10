شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء السوشيال ميديا يتساءلون: من هو مصور فيديو «واقعة القطار»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ«صفية إبراهيم أبوالعزم»، المعروفة إعلامياً بـ«سيدة القطار»، وسط التكريمات التي انهالت عليها، لفت آخرون الانتباه إلى ضرورة الاحتفاء بمصور الفيديو، الذي وثق «جدعنة الست المصرية»، وأدب وأخلاق المجند الذي صمت أمام الإهانة التي تعرض لها من كمسارى ورئيس القطار.

الجندى المجهول.. هكذا وصفه نشطاء السوشيال ميديا، وتطوعوا بالبحث عنه وكشف هويته، مؤكدين أنه البطل الحقيقى للواقعة التي شهدها قطار «المنصورة- القاهرة»، حيث التقط بكاميرا فيديو تليفونه المحمول تفاصيل الواقعة التي ظهر فيها مسؤولو القطار وهم يتعمدون إهانة المجند أمام الركاب، في محاولة لدفعه لمغادرة القطار بسبب رفضه دفع 22 جنيهاً ثمن التذكرة، وهو ما جعل السيدة تصر على دفع التذكرة بدلا منه بقولها «أنا معايا تلاتة زيك».

ضمن هاشتاج «سيدة القطار»، على موقع التغريدات «تويتر»، كتب بعض المستخدمين في رسالة إلى مصور الفيديو «اظهر وبان.. انت البطل الحقيقى ولولاك مكناش عرفنا بطولة الست صفية».

وعلى موقع «فيس بوك» كتب حساب باسم نجلاء محمد «عاوزة أشكر الجندى المجهول اللى صور فيديو القطار لولا ربنا سخره لينا مكناش شفنا ندالة الكمسارى ولا شهامة وجدعنة الست المصرية ماما صفية، ولا أدب وتربية واحترام وأخلاق المجند».

وكتب المخرجة نيفين شلبى على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «بمناسبة تريند سيدة القطار، مفيش حاجة للراجل الغلبان اللى صور، لولا الزاوية العبقرية وتوثيق الواقعة بالشكل الاحترافى ده مكنتش الدنيا اتقلبت كده، معا لتكريم الرجل الذي صور الفيديو، دايما كده احنا نصيبنا من النجاح قليل، رجال خلف الكاميرا».

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