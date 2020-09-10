شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة القطار تبكى على الهواء.. وزوجها: أصيلة يا أم أحمد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ محمد أبو صايمة، زوجته السيدة صفية أبو العزم صاحبة واقعة القطار الشهيرة، بمداخلة هاتفية على الهواء، معربًا عن فخره بما فعلته، وردود الفعل الواسعة المصاحبة للواقعة. وقال أبو صايمة خلال تصريحاته مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "هي ست بيت وأستاذة وهي الضمير كله، أسألوا جيرانها عليها، وهي حب العمر كله".

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وأجهشت الحاجة صفية، خلال حوارها على الهواء، تأثرًا بالكلمات الطيبة التي امتدحها زوجها بها، وواصل زوجها موضحًا أنه علم بما فعلته مع مجند القوات المسلحة من زملائه: "بعرفك من دقات قلبك.. لما اتصلت قالت لي عملت حاجة لوجه الله لقيت الدنيا اتقلبت، والولاد كلموني عشان المواقع كانت عاوزة تتكلم معايا".

وتبادلت الحاجة صفية وزوجها الغزل على الهواء، إذ قالت: "أنا أعرفه من دقات قلبه، وهو كل حاجة في حياتي، وسيدي وتاج راسي، هو عندي بالدنيا واللي عليها، ولما عرف اللي عملته قالي أصيلة يا أم أحمد".