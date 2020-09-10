شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسكك الحديدية تصف تصرف كمسرى واقعة القطار بالمشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، تصرف كمسرى واقعة القطار بالمشين، واعتذر فكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، لمجند القوات المسلحة في واقعة القطار الشهيرة، كما ثمن ما قامت به السيدة صفاء أبو العزم، مشددًا على أن مشرف القطار تصرف تصرفًا فرديًا لا يعبر عن عمال السكك الحديدية، الذين يعملون لمدة 24 ساعة في ظروف قاسية وشاقة.

وقدم فكري، اعتذارًا للقوات المسلحة المصرية، مشددًا على أن الكمسري سيحاسب ويعاقب طبقًا للائحة الهيئة، وسيجرى الكشف عليه من جميع النواحي، نفسيًا وبدنيًا بالإضافة إلى أنه سيخضع لكشف المخدرات.

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وتابع، أن هناك لائحة بين الراكب ومشرف القطار لا بد من تنفيذها، حتى لو كان الراجل مخالفًا: "المجند كان مخالفًا، ولكن يكن ينبغي على مشرف القطار أن يتعامل بهذا السلوك المشين الذين نرفضه ويرفضه جميع العاملين".