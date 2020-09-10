شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات حقوقية تطلق مبادرة لدعم الشعب السودانى فى مواجهة الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعا مباشرا، بناء على مبادرة أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نهار الثلاثاء الماضي لدعم الشعب السوداني في مواجهة أزمة الفيضانات، وبعد مشاورات بين منظمات حقوق الإنسان المصرية، وذلك عبر الوسائل التقنية لتنظيم جهود تحرك المجتمع المدني المصري والعربي في هذا الصدد.

أدار الاجتماع حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، بمشاركة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، ومها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان (وأمين عام الهلال الأحمر الكويتي)، ونزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الانسان (السودان / سويسرا)، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والدكتور هالة عدلي حسين أمين الاتحاد العربي للقيادات، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وطارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ناقش الاجتماع المعلومات المحدثة عن الآثار الموقعة للفيضان في السودان اتصالا بارتفاع منسوب المياه لنحو 18 مترا، وتدهور الأوضاع في 16 ولاية من بين 18 ولاية في السودان، ووفاة 103 شخص وإصابة نحو 50 آخرين حتى صباح اليوم، وانهيار نحو 30 ألف منزل، وتقرر نحو 43 ألف منزل اخرين، وتشريد نحو نصف مليون مواطن.

أشاد المتحدثون من مصر بجهود الحكومة المصرية وبعض الحكومات العربية بتقديم الدعم والإغاثة العاجلة المنكوبين في السودان، وأشادوا كذلك بمبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية التي نشطت مساء أمس وتم الإعلان عنها قبل قليل، معتبرين أن العلاقات بين الشعوب العربية وخاصة العلاقة بين الشعبين السوداني والمصري هي علاقات أصيلة وتاريخية ومتجذرة تتصل بالمصير المشترك، منوهين بالدعم التاريخي السوداني لمصر ابان حرب 1967 وما بعدها.

واستمع المشاركون إلى موجز عن الجهود التي يقودها اتحاد القيادات العربية منذ أكثر من أسبوع، وجهود الهلال الأحمر الكويتي، وأهمية تنسيق الجهود المدنية وتكاملها، والقنوات التي يمكن اتباعها لضمان وصول الدعم وخاصة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في السودان، وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالاحتياجات على المديين القصير والبعيد.

وخلص الاجتماع لتبني التوجهات التالية:

التواصل مع المبادرة المدنية المصرية الموازية وضمان تكامل الجهود وتنظيم العمل لتعزيز اثره. وقد تم بالفعل عقب الاجتماع التواصل بين المبادرتين والاتفاق على التحرك المشترك خلال الأيام القليلة المقبلة.

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التواصل مع المؤسسات التنموية والخيرية وجمعيات الهلال الأحمر المصرية والعربية، واحاطتهم بالأولويات وسبل جمع وتقديم الدعم.

إطلاق مبادرة لتوجيه الدعم لإنشاء مساكن بديلة بأسس خرسانية ومسار إعادة الإعمار للوقاية من تكرار المأساة للبيوت الطينية والهشة.

التواصل مع مفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لقناة رئيسية للمجتمع المدني لتقديم الدعم والمساهمات.

التركيز على واحدة من الولايات الأكثر ضررا لضمان احداث أثر ملموس ومستدام.

إيلاء الاهتمام بمرحلة ما بعد الفيضانات في الزاويتين الصحية والغذائية على مدي زمني اطول، وخاصة توفير اللقاحات.

التوافق على بدء الاتصالات بالمؤسسات المعنية والشريكة، وعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة وتقييم الجهود وتطوير أثرها.

الاتفاق على تبني ما توصلت إليه المبادرة المدنية مساء الأربعاء ٩سبتمبر/أيلول الجاري، وخاصة الدعوة لتقديم التبرعات إلى مؤسسة "بيت السودان.